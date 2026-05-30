Aperto per la prima volta il caveau dei vini di Stalin: la Georgia metterà all'asta 40mila bottiglie rarissime

Il governo della Georgia ha aperto per la prima volta a Tbilisi il caveau che custodisce una preziosa collezione di vini un tempo appartenuta a Josef Stalin, con l'obiettivo di metterla all'asta e usare i proventi per creare una scuola di formazione sul vino nel Paese, stando a quanto rivelato dall'agenzia di stampa Reuters. La raccolta, di proprietà del governo georgiano, comprende circa 40mila bottiglie rare francesi e georgiane, alcune delle quali risalgono all'inizio del XIX secolo. Nel deposito, tra ragnatele sospese al soffitto e una luce fioca, si conserva una collezione che unisce storia sovietica, memoria imperiale russa e tradizione vinicola georgiana. Irakli Gilauri, proprietario di Gilauri Wines, che ha collaborato al progetto con il ministero dell'Agricoltura georgiano, ha detto che l'asta aiuterà a "mettere la Georgia sulla mappa dei collezionisti".