Vincenzo De Luca è di nuovo sindaco di Salerno

Non c'è stata praticamente storia. Ha vinto sbaragliando gli altri sette candidati, nonostante quello del centrodestra, Gherardo Maria Marenghi, e quello di Avs e dei Cinque Stelle, che hanno corso insieme rompendo il campo largo, abbiano provato a tenergli testa. Ma, si sa, lo "sceriffo d’Italia" dalle sue parti non ha mai avuto rivali e la piazza gremita alla chiusura della campagna elettorale già preannunciava il successo. Dopo 33 anni, il 77enne Vincenzo De Luca torna sindaco della sua Salerno. È il suo quinto mandato, dopo circa 11 anni trascorsi alla guida della regione Campania.