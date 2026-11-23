Questo “è terrorismo ebraico in ogni senso della parola e deve essere chiamato col suo nome”, ha affermato Gadi Eisenkot, leader del blocco del cambiamento che ha l’incarico di formare il nuovo governo israeliano. “Il sabotaggio operato da gruppi estremisti, che appiccano il fuoco a veicoli e abitazioni, mina la stabilità regionale, mette a repentaglio delle vite umane e danneggia gravemente la sicurezza nazionale e le relazioni estere dello Stato di Israele. Questa realtà non è inevitabile” ha aggiunto Eisenkot. A lui si è aggiunto il capo dello Stato Isaac Herzog, che ha definito "spregevole" la violenza degli estremisti nei confronti delle "comunità innocenti" in Cisgiordania.