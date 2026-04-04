liturgia presieduta dal patriarca Pizzaballa

Vigilia di Pasqua a porte chiuse al Santo Sepolcro di Gerusalemme

Presenti soltanto pochi frati, come previsto dalle restrizioni a causa della guerra

04 Apr 2026 - 16:01
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Pierbattista Pizzaballa, cardinale patriarca di Gerusalemme, ha presieduto la liturgia della vigilia di Pasqua al Santo Sepolcro. Alla funzione hanno partecipato soltanto i frati della basilica, a causa delle misure restrittive imposte dal governo Netanyahu visto il conflitto in corso con l'Iran. Nell’omelia Pizzaballa ha lanciato un messaggio di speranza contro la guerra e l'odio: "Gerusalemme, città segnata dalla memoria della morte e oggi da tante divisioni, diventa il luogo in cui si annuncia la vita".

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