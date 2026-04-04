Vigilia di Pasqua a porte chiuse al Santo Sepolcro di Gerusalemme

Pierbattista Pizzaballa, cardinale patriarca di Gerusalemme, ha presieduto la liturgia della vigilia di Pasqua al Santo Sepolcro. Alla funzione hanno partecipato soltanto i frati della basilica, a causa delle misure restrittive imposte dal governo Netanyahu visto il conflitto in corso con l'Iran. Nell’omelia Pizzaballa ha lanciato un messaggio di speranza contro la guerra e l'odio: "Gerusalemme, città segnata dalla memoria della morte e oggi da tante divisioni, diventa il luogo in cui si annuncia la vita".