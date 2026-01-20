Logo Tgcom24
In evidenza
Crans MontanaVenezuelaGarlascoGuerra in UcrainaGuerra in MediorienteEmergenza ClimaElezioniTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Video
GROENLANDIA

Viaggio tra la gente di Nuuk tra presente e futuro

Il nostro inviato Fausto Biloslavo in Groenlandia per raccontare questi giorni ad alta tensione

di Fausto Biloslavo
20 Gen 2026 - 19:45
02:25 
groenlandia
video evidenza