Camerun, oltre 120mila persone per Papa Leone XIV

Davanti a oltre 120mila fedeli riuniti a Douala, Papa Leone XIV ha lanciato dal Camerun un forte appello per la pace, denunciando un mondo "devastato da una manciata di tiranni". Nel suo messaggio ai giovani, il Pontefice ha invitato a rifiutare soprusi e violenze, ribadendo che l’umanità ha fame di libertà e giustizia. La visita africana, che toccherà anche Angola, Algeria e Guinea Equatoriale, si conferma uno dei momenti più significativi del pontificato.