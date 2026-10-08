Sul piatto quasi 29 miliardi di euro

Flessibilità su difesa ed energia, c'è il via libera dell'Ue

L'iter non è ancora concluso, ma il passo in avanti è decisivo. Il dossier passa ora sul tavolo del Consiglio dell'Unione Europea

di Leonardo Panetta
08 Ott 2026 - 19:03
01:30 
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Via libera da Bruxelles alla flessibilità sui conti pubblici chiesta dall’Italia. La Commissione Europea ha dato il primo ok all'attivazione della clausola di salvaguardia nazionale, autorizzando uno scostamento temporaneo dal percorso della spesa pubblica. Sul piatto oltre 28 milioni di euro.

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