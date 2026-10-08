Flessibilità su difesa ed energia, c'è il via libera dell'Ue
L'iter non è ancora concluso, ma il passo in avanti è decisivo. Il dossier passa ora sul tavolo del Consiglio dell'Unione Europeadi Leonardo Panetta
Via libera da Bruxelles alla flessibilità sui conti pubblici chiesta dall’Italia. La Commissione Europea ha dato il primo ok all'attivazione della clausola di salvaguardia nazionale, autorizzando uno scostamento temporaneo dal percorso della spesa pubblica. Sul piatto oltre 28 milioni di euro.