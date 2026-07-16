a montecitorio

Via libera della Camera allo Stabilicum, tra proteste e bagarre delle opposizioni

Approvata la nuova legge elettorale con premio di maggioranza e voto per i fuorisede

di Enrico Laurelli
16 Lug 2026 - 18:59
01:41 
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La Camera ha approvato la nuova legge elettorale, ribattezzata "Stabilicum", al termine di una giornata segnata da tensioni e proteste delle opposizioni. 
 

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