Ok di camera e Senato

Via libera del Parlamento alla risoluzione di maggioranza sullo scostamento di bilancio

Oltre 28 miliardi per il prossimo biennio, lo 0,6% del Pil l'anno

di Laura Berlinguer
13 Ott 2026 - 19:27
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