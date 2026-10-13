VERTICE DURATO UN'ORA

Via libera del Cdm allo scheletro della Manovra

Ok al Documento programmatico di bilancio (e non solo)

di Alessandra Chertizza
13 Ott 2026 - 22:47
01:33 
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