Vertice europeo, spinta su competitività e cooperazione rafforzata |"Meloni: "Ue torni a pensare in grande"
Prevertice promosso da Italia, Germania e Belgio. Costa:""Il 2026 sarà l'anno della competitività, priorità è crescita"
Ad Alden Biesen, su impulso del presidente del Consiglio europeo Antonio Costa, si è svolto un ritiro informale dei 27 dedicato alla competitività, preceduto da un prevertice promosso da Italia, Germania e Belgio con la partecipazione di 19 Paesi. La premier Giorgia Meloni ha spiegato che il formato dei prevertici verrà ripetuto anche prima del Consiglio europeo di marzo. Obiettivo: accelerare sui dossier più urgenti attraverso una cooperazione rafforzata tra Stati, superando le divisioni che spesso rallentano le decisioni europee.