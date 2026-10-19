Dopo gli scontri di Milano

Vertice sicurezza, la premier: "Il governo valuta nuove misure contro chi semina caos e violenza"

Tra le ipotesi anche l'introduzione del divieto di aggregazione per chi si rende responsabile di violenze di gruppo

19 Ott 2026 - 18:45
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