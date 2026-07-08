Vertice Nato, Meloni: "Con Trump rapporti cordiali"

Giorgia Meloni è l'ultima ad arrivare alla cena che dà via al summit nato di Ankara. Ad accoglierla, visto il ritardo, è il vice di Erdogan, Yilmaz. Il presidente turco la aspetta dentro, le ha riservato un posto tra i leader di maggior peso dell'alleanza atlantica. Il menu della serata prevede delizie della cucina locale, ma il vero piatto forte è vedere la premier italiana sedersi allo stesso tavolo di Donald Trump, nel pieno di una crisi diplomatica, scatenata dagli attacchi dell'inquilino della casa bianca verso chi, fino a poco tempo fa, era considerata la sua migliore alleata in Europa. La serata si conclude senza nuovi strappi, troppo poco per parlare di disgelo. La discussione resta sui temi internazionali, nessun bilaterale, ne' discussioni a margine.