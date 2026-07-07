Vertice Nato, Donald Trump parte alla volta di Ankara

Il presidente americano Donald Trump è partito dagli Stati Uniti alla volta di Ankara, dove parteciperà al vertice dell'Alleanza atlantica previsto per il 7 e l'8 luglio, oltre a tenere una serie di incontri bilaterali. Trump dovrebbe arrivare alle 14.15 ora locale all'aeroporto della capitale turca dove sarà accolto da Recep Tayyip Erdogan con il quale avrà poi un incontro bilaterale alle 15.15 ora locale. Stando all'agenda fornita dalla Casa Bianca, la sera il presidente Usa parteciperà a una cena con gli altri leader della Nato. Domani, mercoledì, alle 11.15 è previsto l'inizio del summit dell'Alleanza Atlantica. Alle 14.30 ora locale il bilaterale con Volodymyr Zelensky. Alle 16.15 il tycoon dovrebbe tenere una conferenza stampa.