Le immagini dall'aeroporto

Vertice Nato, arrivato ad Ankara il primo ministro canadese

L'arrivo in aeroporto di Mark Carney"

07 Lug 2026 - 09:02
01:21 
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
videovideo

Il primo ministro canadese Mark Carney è arrivato all'aeroporto di Ankara per il vertice della Nato
 

vertice nato
canada
video evidenza