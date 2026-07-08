IL SUMMIT in turchia

Vertice Nato ad Ankara, Meloni rivendica la centralità dell'Italia

La premier sui rapporti con Donald Trump: "Non mi pento di nulla, punto all'unità dell'Occidente"

di Francesca Pozzi
08 Lug 2026 - 19:08
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