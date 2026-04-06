Veronica Ruggeri: "Fidanzata da un anno e mezzo, mi piacerebbe costruire una famiglia come la mia"

Ospite per la prima volta a "Verissimo", Veronica Ruggeri si racconta tra presente e prospettive future, soffermandosi in particolare su un desiderio che sente oggi sempre più concreto: quello della maternità. "Mi piacerebbe molto diventare mamma, è un pensiero che sto iniziando a fare seriamente", confida, spiegando di voler costruire una famiglia solida, ispirata a quella in cui è cresciuta.

Il volto de "Le Iene" rivela anche di vivere una relazione stabile da circa un anno e mezzo con Vito, cantautore conosciuto diversi anni fa in circostanze curiose.

E torna anche sulla fine della relazione con Nicolò De Devitiis, collega nello stesso programma.