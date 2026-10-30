Verona, uccise la moglie con l'insulina: arrestato dopo due anni

Due anni dopo la morte dell'infermiera di Verona, Jessica Dalla Chiara la svolta nell'indagine: sarebbe stata uccisa dal marito, Nadir Rossi, infermiere pure lui. Dopo il decesso di Jessica, 32 anni, Nadir aveva detto di aver perso "il suo unico grande amore". Nelle scorse ore è stato arrestato per omicidio volontario pluriaggravato per aver somministrato alla donna delle iniezioni di insulina per scopi non terapeutici. Tra le accuse della procura di Verona anche quella di distruzione di cadavere. L'uomo aveva infatti fatto cremare la compagna sostenendo che Dalla Chiara avesse espresso quella volontà. Ma nelle indagini è stato trovato, fra gli altri, il documento in cui l'infermiera in caso di morte avrebbe donato i suoi organi. Lunedì Nadir Rossi, nel carcere di Verona, verrà interrogato dal gip. É accusato anche di peculato per aver incassato 100.000 euro di polizza sulla vita stipulata dalla moglie un anno prima del decesso.