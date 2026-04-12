UNA QUATTRO GIORNI DEL "BUON BERE"

Verona, al via la 58esima edizione di Vinitaly

4mila espositori e oltre 100mila buyer si riuniranno in fiera per partecipare all'evento

di Paolo Brinis
12 Apr 2026 - 21:54
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