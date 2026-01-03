Venezuela, un anno di tensioni tra Washington e Caracas

Un anno di tensioni tra Washington e Caracas, scattate sulla scia della rielezione a capo dello stato di Nicolas Maduro - vittoria non riconosciuta dalla maggior parte della comunità internazionale - e il ritorno alla Casa Bianca di Donald Trump per il secondo mandato presidenziale. "Maduro ha i giorni contati", ha detto più volte il presidente americano, il Venezuela considerato uno dei paesi più ombrosi di quell'America Latina definita cruciale per la sicurezza nazionale degli stati uniti. Le tensioni politiche concentrate sulla lotta al narcotraffico e sul possibile cambio di regime a Caracas sono presto sfociate in una escalation militare che non si vedeva da decenni nella regione: attacchi e sequestri, accuse e ripicche.