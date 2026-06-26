l'operazione di salvataggio

Terremoto in Venezuela, volontari e soccorritori scavano fra le macerie degli edifici distrutti

A Caracas proseguono le ricerche dei dispersi dopo le due scosse di terremoto di magnitudo 7.2 e 7.5

26 Giu 2026 - 11:40
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