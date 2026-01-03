Venezuela,"l'ascesa di Maduro e l'opposizione di Machado

Su fronti opposti, sono due i protagonisti della storia recente venezuelana: Nicolas Maduro, 63 anni, dal 2013 al vertice di uno degli stati sudamericani con riserve petrolifere fra le più ricche del mondo. E Maria Corina Machado, 58 anni, a capo dell'opposizione al regime costretta alla clandestinità e di recente insignita con il Nobel per la pace. Soltanto in modo rocambolesco è riuscita ad arrivare in Norvegia per il premio un mese fa. In modo altrettanto avventuroso è riuscita a rientrare nel suo Paese, dove vive nascosta per sfuggire all'arresto e alla durissima repressione politica. Per entrambi, l'attacco americano di queste ore segna una incognita non soltanto nella storia del Paese sudamericano, ma anche nei loro destini.