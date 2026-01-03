Logo Tgcom24
Mondo
Al vertice dal 2013

Venezuela,"l'ascesa di Maduro e l'opposizione di Machado

"L'attacco americano segna una incognita non soltanto nella storia del paese sudamericano, ma anche nei loro destini

di Tito Giliberto
03 Gen 2026 - 12:48
03:03 

Su fronti opposti, sono due i protagonisti della storia recente venezuelana: Nicolas Maduro, 63 anni, dal 2013 al vertice di uno degli stati sudamericani con riserve petrolifere fra le più ricche del mondo. E Maria Corina Machado, 58 anni, a capo dell'opposizione al regime costretta alla clandestinità e di recente insignita con il Nobel per la pace. Soltanto in modo rocambolesco è riuscita ad arrivare in Norvegia per il premio un mese fa. In modo altrettanto avventuroso è riuscita a rientrare nel suo Paese, dove vive nascosta per sfuggire all'arresto e alla durissima repressione politica. Per entrambi, l'attacco americano di queste ore segna una incognita non soltanto nella storia del Paese sudamericano, ma anche nei loro destini.  

caracas
venezuela
maduro
donald trump