LA SPERANZA

Venezuela, il video del salvataggio di un 11enne a tre giorni dal terremoto

Il ragazzo è stato estratto vivo dalle macerie a Caraballeda, nel nord del Paese

28 Giu 2026 - 07:49
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