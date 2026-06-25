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Venezuela, gli edifici si sgretolano per il terremoto

Almeno 164 morti e 10mila dispersi"

25 Giu 2026 - 15:19
01:18 
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Decine di edifici sono crollati o rimasti gravemente danneggiati nel Paese, in particolare a La Guaira, la cittadina di circa 40.000 a una ventina di km dalla capitale Caracas che ospita il principale porto del Venezuela.

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