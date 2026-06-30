a la guaira

Venezuela, 12enne estratto vivo dopo cinque giorni dal terremoto

In una nota dei vigili del fuoco di Quito: "Continuiamo a essere impegnati, mantenendo saldo il nostro impegno a trovare persone vive"

30 Giu 2026 - 13:02
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