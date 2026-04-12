lungo circa due metri

Venezia, il pesce luna è morto: era diventato un'attrazione

La carcassa è stata segnalata da alcuni marinai: rappresentava un ostacolo alla navigazione

12 Apr 2026 - 15:11
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Non ce l'ha fatta il pesce luna, l'ultimo strano ospite della Laguna di Venezia. I vigili del fuoco hanno recuperato la carcassa nel canale tra l’Isola delle Rose e Santo Spirito. A far scattare l’intervento alcuni marinai, che avevano segnalato in acqua un ostacolo alla navigazione. L'enorme esemplare di circa due metri era stato immortalato in un video due settimane fa per la prima volta da un vogatore, poi è diventato un'attrazione per i turisti. Restano ora da chiarire le cause della morte e le ragioni che hanno spinto un pesce tipico del mare aperto a spingersi fin dentro le acque veneziane.

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