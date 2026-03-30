Venezia, filmato un pesce luna di circa due metri: "Potrebbe pesare fino a 400 chili"

Dopo il delfino Mimmo, o Nane, come lo chiamano a Venezia, ecco che nel fine settimana in laguna è apparso un pesce di grandi dimensioni, circa due metri. Tutto fa pensare che si possa trattare di un pesce luna, anche alla luce del fatto che un mese e mezzo fa si era registrato un avvistamento nei dintorni della spiaggia di Ravenna di un esemplare simile. Non è la prima volta che ciò accade, un esemplare era stato avvistato cinque anni fa, mentre due anni fa ne era stato trovato uno spiaggiato al Lido.

