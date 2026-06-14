Ammazzata a coltellate

Venezia, 17enne uccide la zia e lancia il cadavere nel fiume

Il giovane ha confessato durante la notte messo alle"strette dal magistrato. Si indaga sul movente

di Alessandro Ongarato
14 Giu 2026 - 12:25
01:27 
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