L'arcivescovo di Teheran incontra Papa Leone: "Lasciato l'Iran non senza rammarico"

Papa Leone ha ricevuto in udienza il cardinale Dominique Joseph Mathieu, arcivescovo di Teheran-Ispahan dei Latini. L’incontro si è svolto in Vaticano dopo il rientro del porporato dall’Iran. Arrivando a Roma, Mathieu aveva espresso il proprio dispiacere per la partenza forzata. Il cardinale ha spiegato di avere lasciato Teheran "non senza rammarico e dolore per i nostri fratelli e sorelle in Iran".