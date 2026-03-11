L'arcivescovo di Teheran incontra Papa Leone: "Lasciato l'Iran non senza rammarico"
Dominique Joseph Mathieu ricevuto dopo aver lasciato l'Iran insieme al personale dell'ambasciata italiana
Papa Leone ha ricevuto in udienza il cardinale Dominique Joseph Mathieu, arcivescovo di Teheran-Ispahan dei Latini. L’incontro si è svolto in Vaticano dopo il rientro del porporato dall’Iran. Arrivando a Roma, Mathieu aveva espresso il proprio dispiacere per la partenza forzata. Il cardinale ha spiegato di avere lasciato Teheran "non senza rammarico e dolore per i nostri fratelli e sorelle in Iran".