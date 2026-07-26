le immagini dei soccorsi

Vasto incendio in un'abitazione nel Queens di New York: 21 feriti

In gravi condizioni un'anziana, ferite lievi per 17 vigili del fuoco

26 Lug 2026 - 12:01
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