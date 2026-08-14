Vasto incendio in Inghilterra: le immagini shock delle case distrutte dalle fiamme

Un vasto incendio divampato in Inghilterra, a Stourbridge, nelle West Midlands, ha distrutto diverse abitazioni e richiesto l'intervento di un centinaio di vigili del fuoco. Le fiamme, sviluppatesi inizialmente come incendio di sterpaglie nell'area del campo da golf della città, si sono successivamente propagate alle zone residenziali. Secondo Nathan Hudson, direttore operativo del servizio di ambulanze delle West Midlands, sei persone sono state soccorse sul posto, mentre altre due sono state trasportate in ospedale dopo aver inalato fumo. Tra le persone assistite figurano anche vigili del fuoco e un bambino. Simon Tuhill, capo del servizio antincendio delle West Midlands, ha definito l'incendio uno degli episodi "piu' significativi" mai affrontati dal corpo. Il primo ministro Andy Burnham ha parlato di una situazione "terribile". L'incendio si è sviluppato nella giornata più calda dell'anno finora nel Regno Unito: a Kew Gardens, nella zona occidentale di Londra, sono stati registrati 38,1 gradi, la quinta temperatura giornaliera più elevata mai rilevata nel Paese.