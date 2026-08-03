Varese, scambia un motociclista per un rivale in amore: lo investe e lo uccide

Si ferma per soccorrere una donna in difficoltà, ma viene travolto e ucciso dall’ex di lei che pensava fosse un rivale. È stato ucciso soltanto per essere stato troppo gentile Federico Venco, 36enne di Samarate (Varese), morto investito dall'ex fidanzato di una donna di 39 anni che aveva appena aiutato. Sabato sera l'uomo, in viaggio sulla sua moto lungo questa strada per raggiungere la fidanzata, ha visto nella piazzola di sosta una ragazza in difficoltà e si è fermato per offrirle una mano. Ad aspettarli c'è però proprio l'ex, un 43enne residente nella zona con precedenti per reati contro la persona: quando li vede insieme perde la testa e investe Federico con l'auto. Lo scontro è fatale.