Polemica contro la giunta Pd

Varese, la serata antiviolenza del Comune finisce… in rissa

L'iniziativa è invece finita con una maxi rissa tra giovani, tanto da costringere le forze dell'ordine a intervenire

di Giuseppe Facchini
28 Lug 2026 - 19:12
01:34 
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