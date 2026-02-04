Vannia Gava a Tgcom24: "Il nostro territorio bello ma molto fragile"
Il viceministro dell'Ambiente affronta il tema del dissesto idrogeologico:""Per mettere in sicurezza i territori serve il lavoro di squadra"
Il Viceministro dell'Ambiente della Sicurezza Energetica Vannia Gava è intervenuta a TgCom24 affrontando il tema del dissesto idrogeologico. Gava, alla luce dei recenti fatti di cronaca a Niscemi e nei territori del colpiti dal ciclone Harry, ha parlato della necessità di un lavoro di squadra.
"Il tema del dissesto idrogeologico è molto importante- ha sottolineato il viceministro - perché il nostro territorio è bello ma anche molto fragile". Gava ha fatto poi riferimento agli ultimi stanziamenti del Governo e al rafforzamento dei poteri commissariali dei Presidenti di Regione, che sono anche commissari del dissesto idrogeologico. "Occorre lavorare tutti insieme con fondi e semplificazione delle procedure - ha aggiunto - per mettere a terra le opere necessarie a mettere in sicurezza i territori".