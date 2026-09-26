Vannacci posta una foto ritoccata con l'Ia di Matilde Siracusano, la deputata: una scelta "perversa e squallida"
La parlamentare forzista"si è ritrovata spogliata, con l'intelligenza artificiale, in una immagine fake pubblicata sui social dal generaledi Alessio Campana
L'ufficiale non è stato gentiluomo. Tutt'altro. Ha compiuto una scelta "perversa e squallida", sottolinea Matilde Siracusano, la parlamentare forzista che si è ritrovata spogliata, con l'Intelligenza artificiale, in una immagine fake pubblicata sui social dal generale Roberto Vannacci.