A Roma

Vannacci inaugura la prima assemblea nazionale di Futuro Nazionale

La formazione politica voluta dal generale che ha abbandonato la Lega ora punta a strutturarsi in tutto il Paese

di Enrico Laurelli
13 Giu 2026 - 21:38
01:32 
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