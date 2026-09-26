Vannacci posta una foto ritoccata con l'Ia di Matilde Siracusano, la deputata: una scelta "perversa e squallida"

L'episodio lascia sdegno e sgomento. "È un attacco volgare e inaccettabile, che dimostra la scarsezza di contenuti politici da parte di chi lo ha escogitato", le parole del ministro degli Esteri Antonio Tajani, leader di Forza Italia che aggiunge: "Ritoccare una foto per cercare di ridicolizzare l'avversario politico è disonorevole per chi predica il rispetto delle regole. È il classico esempio del moralista senza morale".