Vannacci posta una foto ritoccata con l'Ia di Matilde Siracusano, la deputata: una scelta "perversa e squallida"
La parlamentare forzista si è ritrovata spogliata, con l'intelligenza artificiale, in una immagine fake pubblicata sui social dal generaledi Alessio Campana
L'ufficiale non è stato gentiluomo. Tutt'altro. Ha compiuto una scelta "perversa e squallida", sottolinea Matilde Siracusano, la parlamentare forzista che si è ritrovata spogliata, con l'Intelligenza artificiale, in una immagine fake pubblicata sui social dal generale Roberto Vannacci.
Nell'immagine originale, sotto la giacca di Siracusano, c'è una maglietta bianca. La stessa che però sparisce improvvisamente nell'immagine pubblicata sui social di Vannacci, generata da un software. E così la parlamentare si è ritrovata immortalata con una scollatura che, in realtà, non è mai esistita, se non nel fotomontaggio rilanciato sui suoi profili dal generale.
La reazione di Siracusano
Siracusano, sottosegretario di Stato, rimarca la gravità dell'accaduto ed è intenzionata a sporgere una denuncia-querela nei confronti di Vannacci. "Il livello di squallore e di schifo credo non abbia eguali e l'ex generale che parla tanto di valori credo non sa neanche cosa siano", sottolinea la parlamentare forzista.
Tajani: "Attacco volgare e inaccettabile"
L'episodio lascia sdegno e sgomento. "È un attacco volgare e inaccettabile, che dimostra la scarsezza di contenuti politici da parte di chi lo ha escogitato", le parole del ministro degli Esteri Antonio Tajani, leader di Forza Italia che aggiunge: "Ritoccare una foto per cercare di ridicolizzare l'avversario politico è disonorevole per chi predica il rispetto delle regole. È il classico esempio del moralista senza morale".
L'indignazione del marito Occhiuto
Indignato il presidente della regione Calabria, e marito di Siracusano, Roberto Occhiuto: "Chi ha bisogno di ritoccare con un software il corpo di una donna ha già perso prima di cominciare". Solidarietà che arriva in maniera trasversale, da Fratelli d'Italia alla Lega passando per le forze di opposizione, da Avs ai 5 Stelle.
Vannacci: "Accuse contro di me senza concretezza"
"A chi mi accusa, senza alcuna concretezza, di aver modificato una foto con la IA, rispondo di cercare meglio e di rivolgere le accuse, eventualmente, a chi di dovere... Quando mancano gli argomenti, gli attacchi diventano personali. Continuate pure a occuparvi di scollature...". Così Roberto Vannacci in un post su Facebook in cui ha postato il link a un blog calabrese dove è presente la foto di Matilde Siracusano, da lui precedentemente rilanciata, che ha destato polemiche.