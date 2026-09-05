Vannacci al forum di Cernobbio: "Monti? Chiediamo agli italiani se sono contenti del suo governo..."

Al forum di Cernobbio il testa a testa tra Roberto Vannacci e Mario Monti davanti a una platea di imprenditori, un terreno forse scomodo per l'ex generale, che però non si dice intimorito: "Spero di essere stato molto convincente, di aver parlato di cose concrete e di aver dato una visione del futuro". L'ex premier Monti non ha risparmiato critiche e frecciate nei confronti dello stesso Vannacci: "Mi aspettavo delle bacchettate da un professore. Ma bisognerebbe chiedere agli italiani cosa ne pensano del governo Monti, della legge Fornero e della manovra lacrime e sangue, se sono contenti, perché poi alla fine la politica risponde agli elettori". Poi il punto sull'esercito europeo "di cui ho terrore, perché mai vorrei che le mie figlie si trovassero in guerra comandate da Macron o Von der Leyen". Infine la provocazione: "Perché un economista può fare il presidente del Consiglio e un generale no? Un generale non vuol dire una disciplina da caserma, ma una persona che ha acquisito determinate competenze che può riversare nel mondo politico".