Van Gogh da 180 milioni, gli eredi Fischer chiedono di fermare l'asta

Doveva essere uno degli appuntamenti più importanti della stagione internazionale delle aste, ma ora la vendita potrebbe essere sospesa. Al centro della controversia c'è "Castagni in fiore", dipinto da Vincent van Gogh nel 1890 e valutato 180 milioni di dollari. Gli eredi di Samuel Fischer, editore e collezionista ebreo tedesco, chiedono a Sotheby's di fermare l'incanto previsto a New York il 18 novembre: sostengono che il quadro fu venduto nel 1936 in condizioni determinate dalle persecuzioni naziste e dalle difficoltà economiche imposte alla famiglia.