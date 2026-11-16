il giallo

Van Gogh da 180 milioni, gli eredi Fischer chiedono di fermare l'asta

La casa d'aste esclude finora prove di una vendita forzata, ma tratta con i discendenti

di Giangiacomo Mazzucchelli
16 Nov 2026 - 13:07
01:33 
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Doveva essere uno degli appuntamenti più importanti della stagione internazionale delle aste, ma ora la vendita potrebbe essere sospesa. Al centro della controversia c'è "Castagni in fiore", dipinto da Vincent van Gogh nel 1890 e valutato 180 milioni di dollari. Gli eredi di Samuel Fischer, editore e collezionista ebreo tedesco, chiedono a Sotheby's di fermare l'incanto previsto a New York il 18 novembre: sostengono che il quadro fu venduto nel 1936 in condizioni determinate dalle persecuzioni naziste e dalle difficoltà economiche imposte alla famiglia. 

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