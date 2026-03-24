Imperia, il paese di Vallecrosia sceglie il mare: vittoria dei Sì per il nome che rilancia l'identità costiera
Oltre millecinquecento cittadini approvano il cambio in "Vallecrosia al Mare", superando equivoci geografici e digitalidi Marco Graziano
Il borgo ligure in provincia di Imperia cambia volto e denominazione dopo il voto popolare. La scelta punta a valorizzare il legame con il Mar Ligure e a correggere l’immagine di località percepita come interna. Soddisfazione del sindaco Fabio Perri, mentre tra i residenti cresce l’entusiasmo per una nuova fase di promozione territoriale.