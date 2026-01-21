Logo Tgcom24
In evidenza
Crans MontanaVenezuelaGarlascoGuerra in UcrainaGuerra in MediorienteEmergenza ClimaElezioniTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Video
A chi andrà l'eredità

Valentino lascia un patrimonio di due miliardi

Non avendo moglie né figli, l'ultimo dei coturier non lascia eredi diretti tutto dipenderà quindi dalle disposizioni testamentarie"

21 Gen 2026 - 12:58
01:29 
valentino
eredita