Valencia, scontri tra manifestanti e polizia: cinque arresti e nove agenti feriti

La protesta per la crisi abitativa sfocia nella violenza a Valencia. Davanti al Palau de Les Arts, dove si svolge un congresso dedicato agli investimenti immobiliari, alcuni manifestanti hanno abbattuto le recinzioni e forzano il cordone di sicurezza, lanciando oggetti contro gli agenti. La polizia antisommossa ha risposto con proiettili di gomma e fumogeni. Il bilancio è di cinque arresti e nove poliziotti feriti. La mobilitazione si estende anche ad altre città spagnole, da Bilbao a Malaga, fino alle isole Canarie.