"Credo che tutte le forze politiche democratiche debbano avere il coraggio di condannare queste forme di violenza". È il richiamo del ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara sulle ultime forme di protesta, impregnate di violenza. Dalle scuole devastate alle immagini dei ministri a testa in giù, il ministro spiega che "non si tratta di una goliardata" perché "ricordano Piazzale Loreto. È un messaggio subliminale per dire vi appenderemo a testa in giù perché voi siete dei fascisti". Prioritario anche il rispetto per le donne: Valditara ha invitato le forze politiche che hanno a cuore il rispetto della donna a votare il decreto che vieta il velo islamico e il burqa a scuola.