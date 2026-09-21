Scuola, Valditara: "Senza padronanza dell'italiano non c'è integrazione né successo"

"Ho ricordato più volte anche la necessità dell'integrazione degli studenti stranieri, in tutte le decisive sfumature dell'espressione, che va sempre pensata nella sua complessità: evitare alla radice qualunque discriminazione, rimuovere le cause anche linguistiche di un'inaccettabile marginalizzazione - con particolare attenzione all'effettiva padronanza della lingua italiana, perché senza conoscenza della nostra lingua, senza la padronanza della nostra lingua non c'è vera integrazione, non c'è successo scolastico e non c'è futuro all'interno della nostra società": così il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara durante l'inaugurazione dell'anno scolastico ad Amatrice.