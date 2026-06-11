l'intervista

Vacanze e neuroscienze, Lorenzo Dornetti a Tgcom24: "Ecco come il cervello sceglie la meta"

"L'ipotesi più valida è quella del 'film mentale', ovvero ci immaginiamo dove andremo, diventando i protagonisti di quello scenario"

11 Giu 2026 - 17:45
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