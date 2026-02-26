Usa, voragine si apre improvvisamente nella strada: due auto sprofondano

Due veicoli, fermi all'incrocio in attesa che il semaforo cambi, sono stati improvvisamente inghiottiti da una voragine: il terreno ha ceduto e i veicoli sono sprofondati con i paraurti anteriori rivolti verso l'alto. Dopo alcuni istanti, i passanti e altri automobilisti hanno iniziato a radunarsi intorno alla voragine per offrire aiuto alle vittime. Secondo i media locali, non sono stati segnalati feriti. La polizia ha dichiarato che entrambi i conducenti sono usciti dai loro veicoli prima dell'arrivo dei soccorsi. La polizia ha chiuso la strada in entrambe le direzioni, affermando che rimarrà chiusa per diversi giorni. Il tenente Dan Martin del dipartimento di polizia di Omaha ha dichiarato che la voragine potrebbe espandersi.