Usa, voli bloccati: un aggiornamento potrebbe aver mandato in tilt i radar

Quattro ore di fermo totale, tutti gli aerei negli Stati Uniti a terra: oltre 15 mila voli interessati, tra ritardi e cancellazioni, ai quali si sommano altri tre mila che saranno annullati nelle prossime ore. Centinaia di migliaia di passeggeri bloccati, caos nei cieli - anche per i voli internazionali in arrivo e in partenza dagli aeroporti americani - e l'incubo dell'attacco hacker. Non è così, hanno detto subito le autorità, parlando di circostanze straordinarie che hanno costretto a importanti misure di sicurezza. Le comunicazioni sono andate in tilt, causando un cortocircuito informativo che ha interrotto il dialogo tra torri di controllo. Giallo sui motivi e forte tensione, a poche ore dal blackout di Microsoft. Ma non c'è alcun collegamento con il down di Outlook: la colpa, secondo l'ente federale per l'aviazione, è da attribuire a un aggiornamento parziale del software in alcuni centri di controllo.