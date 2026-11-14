Oltre 15mila cancellazioni

Usa, voli bloccati per ora: continuano caos e disagi negli aeroporti

Tutta colpa, probabilmente, di un"aggiornamento software

di Matteo Pedrazzoli
14 Nov 2026 - 12:23
01:30 
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