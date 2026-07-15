Usa, violenta ondata di caldo: temperature più alte di 15° rispetto alla media stagionale
Dai 30 gradi di alcune città del nord come Minnesota fino ai 41 di New York, è una ondata di caldo senza precedentidi Francesca Canto
È un caldo record quello che sta attraversando gli Stati Uniti, che mette a rischio la salute delle persone, provoca incendi devastanti e aumenta la siccità nelle zone più aride del Paese. Le temperature superano di 15 gradi la media stagionale in gran parte della nazione con picchi di 41 gradi a New York, 40 a Tampa, in Florida e a Dallas, in Texas.
Le temperature altissime stanno aumentando la siccità, già amplificata dalla costruzione di data center, grandi strutture energivore che ospitano i server necessari per il funzionamento dell'intelligenza artificiale. Ragione per cui la governatrice stato di New York, Kathy Hochul, ha deciso di vietare che ne vengano costruiti altri. Un passo importante, che arriva dopo proteste di massa in tutto il Paese.