Usa, tutte le modifiche di Trump alla Casa Bianca: dalla sala da ballo, alla piscina e ora un eliporto

È più potente, più forte e più pesante dei modelli precedenti. Nome in codice: Marine One. Missione: trasportare in sicurezza il presidente degli Stati Uniti. Nel 2024 il modello dell'elicottero presidenziale si è evoluto, e ora i suoi motori di scarico sono così potenti che durante l'atterraggio, mettono a rischio il terreno e il prato della Casa Bianca. Proprio per questo, Donald Trump, ha deciso di pianificare l'ennesimo, personale, intervento di ristrutturazione della White House: un eliporto con diametro di 30 metri e un sigillo presidenziale in granito nero dove far atterrare in grande stile i suoi elicotteri. L'ultimo intervento, in ordine di tempo, dopo la sala da ballo in stile barocco da 8mila metri quadri da 500 milioni di dollari e gli interventi nella vasca del Lincoln Memorial.

